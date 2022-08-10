Son dakika! Başkan Erdoğan: Slovenya ile savunma sanayii alanında ortak adımlar atacağız | Video
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Son dakika bilgisine göre; Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ankara'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pahor kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve Borut Pahor ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan Slovenya ile savunma sanayii alanında ortak adımlar atılacağını belirtti. Erdoğan "Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkı sağlıyor. " dedi.