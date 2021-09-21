Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitap etti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesini temenni ediyorum. Doğu Akdeniz'de sükunetin devamı ortak çıkarımızdır." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin, Filistin halkına yönelik ihlallerin karşısında durmayı sürdüreceğini belirtti. Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "TURKOVAC'ı yakın zamanda tüm dünyanın istifadesine sunacağımızı buradan bildirmek istiyorum" dedi.