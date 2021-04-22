Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İklim Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğinin tüm insanlığı olumsuz etkilediğini belirten Başkan Erdoğan, "İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Son 18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık." dedi.