Son dakika: Başkan Erdoğan’dan KKTC’de tarihi açıklamalar | Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC Meclisi'ne geldi. Erdoğan, burada düzenlenen özel oturumda tarihi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, merakla beklenen müjdesini açıklarken, dünyaya da çok net mesajlar gönderdi. Erdoğan, KKTC'nin yalnız olmadığını, kimsenin lütfu ile bir şeyler elde etmediğini, hakkını söke söke aldığını ifade etti.