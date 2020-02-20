Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Almanya'daki ırkçı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İlgili birimlerimiz süreci takip ediyorlar." dedi. Bugün ülkemiz ve Ankara'mız için gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz diyen Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Bizim kütüphanelerimiz, ilim yolunda bir ömrü fikirle, yazıyla, mücadeleyle dolduran ecdadın, tıptan astronomiye, mühendislikten sosyal bilimlere bütün alanların en seçkin eserleriyle donatılmıştır. Eğer bizler bu nadide mücevherleri, okumaktan, incelemekten mahrum bırakırsak, gurbet diyarında bir başına kalmış yetimlere çeviririz. İlk emri "ikra" yani "oku" olan bir dinin, bilenle bilmeyenin eşit olmadığını vazeden bir inancın müntesipleriyiz.