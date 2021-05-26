SON DAKİKA: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstüne aşılamada tarih belli oldu | Video
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Son dakika haberleri: Türkiye'de, son dönemde artan vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Kapanma tedbirlerinin ardından 60 bin seviyelerine çıkan vaka sayısı 10 binin altına geriledi. Tedbirlerle birlikte salgın kontrol altına alınırken, kademeli normalleşme sürecinin nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu, bu gündemle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Bilim Kurulu Toplantısı'nda, kafe ve restoranların ne zaman açılacağı, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşüldü. Bakan Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...