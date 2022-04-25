Video Haber SON DAKİKA! Bursa'da uçak kazası! Evlerin arasına düştü! İşte ilk görüntüler | Video
SON DAKİKA! Bursa'da uçak kazası! Evlerin arasına düştü! İşte ilk görüntüler | Video

SON DAKİKA! Bursa'da uçak kazası! Evlerin arasına düştü! İşte ilk görüntüler | Video

25.04.2022 | 15:27

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Bursa’da tek motorlu bir uçak yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düştü. Osmangazi Bağlarbaşı mahallesi yakınlarına büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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Bursa'da tek motorlu bir uçak yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düştü. Osmangazi Bağlarbaşı mahallesi yakınlarına büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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