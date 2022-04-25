SON DAKİKA! Bursa'da uçak kazası! Evlerin arasına düştü! İşte ilk görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:08
04:44
Hilal Kaplan | Rekabet Kurumu raporuna dikkat 25.04.2022 | 15:22
04:32
Melih Altınok | Bırak Garo bu işleri! 25.04.2022 | 15:02
07:15
Mahmut Övür | Gerekirse Kandil'e kadar... 25.04.2022 | 14:58
00:18
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristler böyle yakalandı | Video 25.04.2022 | 14:42
02:14
Mehmet Barlas | Rusya-Ukrayna savaşında kafalar karışık 25.04.2022 | 12:35
03:02
Haşmet Babaoğlu | Doğruya doğru 25.04.2022 | 12:32
01:23
SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma | Video 25.04.2022 | 12:13
06:05
02:42
00:51
00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı | Video 24.04.2022 | 00:24
05:50
CHP'de 'rant ve yolsuzluk' tartışması | Video 23.04.2022 | 21:27
01:11
Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı | Video 23.04.2022 | 20:39
04:55
03:26
Başkan Erdoğan çocuklarla bir araya geldi | Video 23.04.2022 | 18:08
01:40
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü | Video 23.04.2022 | 17:59
03:31
01:38
Bursa’da tek motorlu bir uçak yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düştü. Osmangazi Bağlarbaşı mahallesi yakınlarına büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.