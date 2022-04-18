Son dakika: Büyükelçilerle İftar Programı! Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Kalıcı barış sağlanmalı | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı"nda konuştu. Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "İki lideri Türkiye'de buluşturmak için çabalarımız sürüyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalı. Ukrayna savaşı adil bir dünya düzeni arayışımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi." ifadelerini kullandı. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına da değinen Başkan Erdoğan, "Mescid-i Aksa'da yapılanlar bizim için üzüntü kaynağı. Filistin davasına sahip çıkmaya, Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Saldırıları lanetlediğimizi açıkça dile getirdik." dedi.