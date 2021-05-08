Video Haber SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması!

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması!

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme takvimi' açıklaması!
08.05.2021 | 14:12

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş 'Normalleşme takvimi' açıklaması!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gücümüzü gençlikten alıyoruz" dedi. Erdoğan, koronavirüs sürecinde güzel günlerin yakın olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni normalleşme takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

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