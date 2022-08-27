Son Dakika: Dışişleri'nden Macron'un sözlerine tepki! "Fransa kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli" | Video

Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir ziyareti sırasında Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Macron'un açıklamalarını, 'Talihsiz' olarak niteledi, "Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz." ifadeleri ile tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...