SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan çiftçiye müjdeyi verdi! 2021 yılı yaş çay alım fiyatları belli oldu | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs nedeniyle, zarara uğrayan esnafa verilecek destek paketlerinin detaylarını açıklayan Erdoğan, çiftçilere de müjdeyi verdi.