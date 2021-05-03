Son Dakika Haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya'nın bağımsızlığına önem veriyoruz | Video

Son Dakika Haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan iki ülke arasındaki ticari ilişkiler de ele alındı. Çavuşoğlu, "Ayrıca ekonomik işbirliğimizi, Libya'daki yatırımları, ikili ticaretimizi de görüştük. Başbakan Dibeybe İstanbul'da firmalarımızla görüşmüştü. Şimdi özel sektörümüzün Libya'ya dönmesi konusunu da birlikte değerlendiriyoruz, bu konuda birlikte çaba sarf ediyoruz" dedi.