Video Haber Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan öğrenci yurdu eleştirilerine yanıt: 1 milyonu geçti | Video

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan öğrenci yurdu eleştirilerine yanıt: 1 milyonu geçti | Video

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan öğrenci yurdu eleştirilerine yanıt: 1 milyonu geçti | Video
27.09.2021 | 20:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan öğrenci yurdu eleştirilerine yanıt: 1 milyonu geçti | Video 06:49
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan öğrenci yurdu eleştirilerine yanıt: 1 milyonu geçti | Video 27.09.2021 | 20:09
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 31:28
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 27.09.2021 | 20:02
A Haber’e itibar suikastının altından onlar çıktı! Mansur Yavaş’ın trollerinin oyunu ifşa oldu | Video 02:14
A Haber'e itibar suikastının altından onlar çıktı! Mansur Yavaş'ın trollerinin oyunu ifşa oldu | Video 27.09.2021 | 18:52
Uyuşturucu baronlarına gözaltı | Video 02:49
Uyuşturucu baronlarına gözaltı | Video 27.09.2021 | 18:18
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan mesajı | Video 00:36
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı | Video 27.09.2021 | 17:39
Beyoğlu’nda İranlı turistin cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı | Video 01:18
Beyoğlu'nda İranlı turistin cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı | Video 27.09.2021 | 17:31
Çiftliğe dadanan tilkiyi yakaladı: 2 gün misafir edip doğaya saldı 00:45
Çiftliğe dadanan tilkiyi yakaladı: 2 gün misafir edip doğaya saldı 27.09.2021 | 17:04
Bakan Hulusi Akar’dan ABD’ye YPG tepkisi | Video 02:53
Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi | Video 27.09.2021 | 16:43
Yavuz Donat | “Karşılıklı saygı, kısa sürede sonuç” 06:01
Yavuz Donat | “Karşılıklı saygı, kısa sürede sonuç” 27.09.2021 | 16:46
Bakan Akar, Bahriyelilerle bir araya geldi | Video 00:45
Bakan Akar, "Bahriyelilerle" bir araya geldi | Video 27.09.2021 | 16:29
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den 2. Karabağ Savaşı’nın 1. yılında önemli açıklamalar 01:25
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında önemli açıklamalar 27.09.2021 | 14:43
Batı’nın Afrika’daki çöplüğü: Skandalı ortaya çıkaran gazeteci facianın boyutunu anlattı 06:33
Batı'nın Afrika'daki çöplüğü: Skandalı ortaya çıkaran gazeteci facianın boyutunu anlattı 27.09.2021 | 12:22
Başkan Erdoğan’dan Hakim ve Savcılar Kura Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 23:16
Başkan Erdoğan'dan Hakim ve Savcılar Kura Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 27.09.2021 | 14:33
SON DAKİKA: Müge Anlı’yı canlı yayında çileden çıkartan skandal olay Tutuklanacaksınız hepiniz! Neyin kafasını yaşıyorsunuz 07:48
SON DAKİKA: Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan skandal olay "Tutuklanacaksınız hepiniz! Neyin kafasını yaşıyorsunuz" 27.09.2021 | 12:43
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov’dan önemli açıklamalar 08:24
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan önemli açıklamalar 27.09.2021 | 11:25
Mehmet Barlas | Artık eskisi gibi değiliz 02:17
Mehmet Barlas | Artık eskisi gibi değiliz 27.09.2021 | 11:23
Haşmet Babaoğlu | Dünyanın öteki ucunda olup bitenleri anlarsak... 02:59
Haşmet Babaoğlu | Dünyanın öteki ucunda olup bitenleri anlarsak... 27.09.2021 | 11:21
Hasan Basri Yalçın | Meral Akşener’e sadrazamlık teklif ediyorum 03:49
Hasan Basri Yalçın | Meral Akşener’e sadrazamlık teklif ediyorum 27.09.2021 | 11:19
Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak | Video 05:00
Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak | Video 27.09.2021 | 10:26
Millet İttifakı’nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia | Video 00:12
Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia | Video 26.09.2021 | 21:47

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenci yurdu eleştirilerine yanıt veren Başkan Erdoğan, "Parkta yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar sözde öğrenci. Gezi Parkı olayı neyse bir başka versiyonudur. Hükümete geldiğimizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA