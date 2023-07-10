Video Haber SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı | Video
SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı | Video

SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı | Video

10.07.2023 | 22:47

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Litvanya'daki üçlü zirve sonrası yaptığı açıklamada Türkiye, İsveç ve NATO'nun mutabakata vardığını bildirdi. Stoltenberg, AB üyesi olarak İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini ifade etti. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı da kaydedildi.

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