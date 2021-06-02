Video Haber Son dakika: MGK bildirisi yayımlandı! Terörle mücadele vurgusu... | Video

Son dakika: MGK bildirisi yayımlandı! Terörle mücadele vurgusu... | Video

Son dakika: MGK bildirisi yayımlandı! Terörle mücadele vurgusu... | Video
02.06.2021 | 19:01

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları kararlılıkla sürecek." denildi.

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