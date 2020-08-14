Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığı'dan dikkat çeken açıklama! Kemal Reis'ten Türk Milletine selam | Video

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı sosyal meday hesabından flaş Doğu Akdeniz paylaşımı! Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.