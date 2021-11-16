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02:22
Son Dakika: PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu 16.11.2021 | 10:07
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Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti 15.11.2021 | 15:36
03:14
Engin Ardıç | Doktor Kemal Bey 15.11.2021 | 13:03
02:38
Mehmet Barlas | Erdoğan ve Bahçeli birlikteliği 15.11.2021 | 12:57
02:47
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor 15.11.2021 | 11:06
01:38
04:30
Fas’ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı | Video 15.11.2021 | 01:21
01:29
ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret | Video 15.11.2021 | 00:17
01:01:07
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Fethiye’de yamaç paraşütü denize indi | Video 14.11.2021 | 20:16
04:37
15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi | Video 14.11.2021 | 18:12
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Başkan Erdoğan'ı ağlatan belgesel | Video 14.11.2021 | 13:54
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)' Operasyonu başlatıldığını duyurdu.