Video Haber Son Dakika: PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu
Son Dakika: PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu

Son Dakika: PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu

16.11.2021 | 10:07

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OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: PKK’ya Eren Kış-4 operasyonu 02:22
Son Dakika: PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu 16.11.2021 | 10:07
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İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)' Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

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