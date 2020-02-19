Video Haber Son dakika! Şanlıurfa ve Mardin'de 3 PKK'lı terörist teslim oldu | Video

Son dakika! Şanlıurfa ve Mardin'de 3 PKK'lı terörist teslim oldu | Video

Son dakika! Şanlıurfa ve Mardin'de 3 PKK'lı terörist teslim oldu | Video
19.02.2020 | 11:03

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Mardin ve Şanlıurfa'da 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerimize teslim olduğunu açıkladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İdlib Harekatı açıklaması Artık an meselesi | Video 02:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İdlib Harekatı açıklaması "Artık an meselesi" | Video 19.02.2020 | 12:19
Diyarbakır’da korkunç kaza...Hızla ilerleyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı | Video 01:46
Diyarbakır’da korkunç kaza...Hızla ilerleyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına böyle çarptı | Video 19.02.2020 | 12:05
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'a sert cevap Ey Kılıçdaroğlu... | Video 02:11
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'a sert cevap "Ey Kılıçdaroğlu..." | Video 19.02.2020 | 12:05
Esenyurt'ta kız arkadaşının eski sevgilisine dayak kamerada | Video 02:21
Esenyurt'ta kız arkadaşının eski sevgilisine dayak kamerada | Video 19.02.2020 | 11:34
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama Ben bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim | Video 02:47
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama "Ben bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim" | Video 19.02.2020 | 11:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına sert cevap | Video 09:09
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına sert cevap | Video 19.02.2020 | 11:31
Son dakika! TBMM'de Gezi Parkı olayları davası gerginliği | Video 02:13
Son dakika! TBMM'de Gezi Parkı olayları davası gerginliği | Video 19.02.2020 | 11:11
İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar:50 gözaltı | Video 01:52
İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar:50 gözaltı | Video 19.02.2020 | 11:09
Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video 00:44
Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video 19.02.2020 | 11:14
Dünya, Çindeki Wuhan merkezli ölümcül koronavirüs salgını 39 yıl önce yazan bu kitabı konuşuyor | Video 01:51
Dünya, Çindeki Wuhan merkezli ölümcül koronavirüs salgını 39 yıl önce yazan bu kitabı konuşuyor | Video 19.02.2020 | 10:40
Son dakika! Şanlıurfa ve Mardin'de 3 PKK'lı terörist teslim oldu | Video 00:25
Son dakika! Şanlıurfa ve Mardin'de 3 PKK'lı terörist teslim oldu | Video 19.02.2020 | 11:03
Sütün faydaları neler? Neden süt içmeliyiz? Beslenme Uzmanı'ndan flaş süt açıklaması | Video 01:44
Sütün faydaları neler? Neden süt içmeliyiz? Beslenme Uzmanı'ndan flaş süt açıklaması | Video 19.02.2020 | 10:49
Son dakika! Kenan Evren ve diğer darbecilerin mirasçılarına şok! Darbecilerin tüm mal varlıklarına el konulma talebi! | Video 02:48
Son dakika! Kenan Evren ve diğer darbecilerin mirasçılarına şok! Darbecilerin tüm mal varlıklarına el konulma talebi! | Video 19.02.2020 | 10:36
19.02.2020 Hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? | Video 01:30
19.02.2020 Hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? | Video 19.02.2020 | 10:25
İstanbul'da düğün konvoyu terörünün şoke eden görüntüleri kamerada | Video 03:06
İstanbul'da düğün konvoyu terörünün şoke eden görüntüleri kamerada | Video 19.02.2020 | 10:16
Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! ayda 50 kitap okuyor: Aristo, J.J Rousseau, Bauman, Sokrates... | Video 00:45
Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! ayda 50 kitap okuyor: Aristo, J.J Rousseau, Bauman, Sokrates... | Video 19.02.2020 | 09:55
Son dakika: Manisa'da arka arkaya deprem meydana geldi! Çevre illerden hissedildi! İŞTE O ANLAR | Video 01:51
Son dakika: Manisa'da arka arkaya deprem meydana geldi! Çevre illerden hissedildi! İŞTE O ANLAR | Video 19.02.2020 | 09:55
Son dakika: Dünyada bir ilk! Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatında 2 saat boyunca keman çaldı | Video 01:01
Son dakika: Dünyada bir ilk! Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatında 2 saat boyunca keman çaldı | Video 19.02.2020 | 09:41
İstanbul Pendik'te fabrika yangını! 00:42
İstanbul Pendik'te fabrika yangını! 19.02.2020 | 09:41
Ailelerin evlat nöbeti PKK'ya darbe vuruyor! Eyleme 2 aile daha katıldı | Video 01:34
Ailelerin evlat nöbeti PKK'ya darbe vuruyor! Eyleme 2 aile daha katıldı | Video 19.02.2020 | 09:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN