SON DAKİKA | SİPER adım adım yükseliyor! Malazgirt’in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! | Video

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirilen uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER projesi adım adım yükseliyor. Yeni gelişmeyi duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Büyük Taarruz ve Malazgirt'in yıldönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km'yi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı" ifadelerini kullandı.