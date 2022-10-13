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OTOMATİK OYNAT
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Acil durum butonuna bastı metroyu ikiye ayırdı | Video 13.10.2022 | 18:34
03:03
Son dakika: Sosyal medya düzenlemesinde 29. madde kabul edildi | Video 13.10.2022 | 18:17
04:13
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu kayıp 8 saatte kiminle görüştü? 13.10.2022 | 16:32
03:31
04:08
Mehmet Barlas | Türkiye Avrupa'nın doğalgaz merkezi oluyor 13.10.2022 | 14:51
09:47
05:30
00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü | Video 13.10.2022 | 10:56
09:03
Başkan Erdoğan'dan Astana'da önemli açıklamalar: "Bu yapı değişmeli" | Video 13.10.2022 | 09:00
02:33
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Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video 13.10.2022 | 00:17
04:02
Cizre’de örnek cami | Video 13.10.2022 | 00:07
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02:07
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video 12.10.2022 | 20:27
04:48
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KADEM'den kadın girişimcilere destek | Video 12.10.2022 | 17:58
03:21
CHP'deki yumruklu saldırının ardından toplu istifa | Video 12.10.2022 | 16:54
01:46
17:52
Son dakika haberi: Sosyal medya düzenlemesinde 29. madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.