Son dakika: Sosyal Medya yasası yürürlüğe girdi! İşte detayları | Video

Son dakika haberi: Sosyal Medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki yeni yasa neler getirecek? Bütün site için kapatılması sonucunu doğuran erişimin engellenmesi cezası yerine içeriğin çıkartılması kararı verilebilecek. Böylece haber alma özgürlüğü daha iyi korunmuş olacak. Karar en geç 4 saatte yerine getirilecek.

48 SAATTE YANIT VERİLECEK:

Sosyal ağ sağlayıcı, yapılan başvurulara 48 saatte yanıt verecek. Bu zorunluluk yerine getirilmezse 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararları uygulanmazsa 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

UNUTULMA HAKKI:

Kişiler, unutulma hakkını sosyal medya ve internet ortamında kullanabilecek. Kamu yararı öncelenerek başvurular üzerine bir kişi hakkındaki içerikler silinebilecek.

TÜRKİYE'DE BARINDIRMA:

Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.