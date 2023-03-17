SON DAKİKA! Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay! Başkan Erdoğan: TBMM sürecini başlatıyoruz | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile düzenlediği ortak basın toplantısında Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiklerini ve TBMM'deki sürecin başlatıldığını bildirdi. Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ise "120 teröristin listesini verdik, 'bize verin' dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil." dedi.