Son dakika! Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak! Bakan Selçuk açıkladı... Okullar ne zaman açılacak? | Video

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okulların açılacağını, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasından satır başları:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak

Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak.

Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz.

Öğrencilerimizin teneffüste neler yapacağı konusunda kılavuzumuzda açıklanacak. Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartlar nasıl denetlenecek? 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardadırlar.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilelerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi devam edecek. Okulun ilk haftasında özel bir uyum çalışmalarımız olacak. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve personel alımları devam ediyor. Bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz.

Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır, bunların takibi de devam ediyor. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık.

OKULLAR" KONUSU SICAKLIĞINI KORUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı 2020/2021 eğitim-öğretim takvimiyle okulların açılışı için 31 Ağustos tarihi işaret edilmişti. MEB'ten 11 Ağustos tarihinde gelen açıklamada, Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak kararın duyurulacağı bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim takvimi hakkında nihai kararın verileceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşiyor. Toplantı ardından 'okullar ne zaman açılacak, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorularının yanıt bulması bekleniyor.

MEB TAKVİMİ BELİRLEDİ AMA GELİŞMELER İZLENİYOR

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.