Video Haber Sosyal medyada büyük tepki! "İBB bu işi beceremiyor" | Video

Sosyal medyada büyük tepki! "İBB bu işi beceremiyor" | Video

Sosyal medyada büyük tepki!
01.05.2020 | 23:07
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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), koronavirüs döneminde toplu taşıma araçlarında sefer sayılarını azaltması büyük tepki çekmişti. İnsan kalabalıklarının olmasına neden olan bu uygulama sonrası İstanbul’da zorunlu mesai yapanlar, sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugün de zor anlar yaşadı. Bir sağlık çalışanı sabah saat 07.35’te Beşyol Metrobüs durağından metrobüse binince metrobüsün dolu halini gördü. Metrobüsün dolu dolu halini cep telefonundan görüntüledi. Sosyal medyada yayınlanan metrobüsün dolu hali büyük tepki çekti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında sefer sayılarını azalttığı için büyük tepki çekmişti. Çünkü bazı saatlerde zorunlu dışarı çıkmak durumunda olanlar metrobüs, metro ve otobüste doluluk yaşanmıştı. İnsan kalabalıklarının olmasına neden olan bu uygulama sonrası İstanbul'da zorunlu mesai yapanlar, sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugün de zor anlar yaşadı. Sokağa çıkma yasağında zorunlu mesai yapmak zorunda kalanlar, çalıştıkları yerlere gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandı. Bir sağlık çalışanı da iş yerine gidebilmek için metronüse binince metrobüsteki doluluğa şahit oldu.

SAAT 07.53 METROBÜS DOLU DOLU
Bir sağlık çalışanı sabah saat 07.35'te Beşyol Metrobüs durağından bindiğinde metrobüsün dolu olduğunu görünce telefonuyla kayıt yaptı. Sağlık çalışanı metrobüsün kalabalık olduğunu gösteren görüntüyü de bir sosyal medya kullanıcısına gönderdi. Kısa sürede sosyal medyada yayınlanan görüntü büyük tepki çekti.

"10 DAKİKADA BİR METROBÜS GÖNDERİLSE DURUM HAL OLURDU" DEDİ
Sosyal medya kullanıcısı Saik Faik görüntüyü paylaştıktan sonra "Sokağa çıkma yasağı isteyen İBB yasak zamanı bile İstanbul'u idare edemiyor. Zorunlu mesai yapan insanlara 10 dakikada bir metrobüs gönderirsen hal bu olur. İstanbul'un Koronavirüs'ün merkezi olmasının sebebi bu görüntülerin yaşanmasına neden olanlar" dedi.

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