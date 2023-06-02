TBMM'de yeni dönem! Milletvekilleri yemin töreni başladı | Video

Seçimlerin ardından TBMM'nin 28'inci dönemi başlıyor. TBMM Genel Kurulu, MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. Milletvekilleri yemin ederek görevine başlayacak. Başkan Erdoğan'ın yemin töreni ise yarın yapılacak. Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığını geçici olarak Devlet Bahçeli'ye devretti. İlk oturumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetiyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yemin törenini Meclis'te takip ediyor.