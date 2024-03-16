Video Haber Ticaret Bakanlığı: 252 milyon liralık gümrük kaçağı eşya ve tütün yakalandı | Video
Ticaret Bakanlığı: 252 milyon liralık gümrük kaçağı eşya ve tütün yakalandı | Video

Ticaret Bakanlığı: 252 milyon liralık gümrük kaçağı eşya ve tütün yakalandı | Video

16.03.2024 | 13:05

Ticaret Bakanlığı, Ankara ve Mersin'de 252 milyon lira değerinde gümrük kaçağı eşya ve tütün ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından takibe alınan bir konteynerin geçici depolama alanına gitmek üzere limandan çıkış yaptıktan sonra, üzerinde aynı numara yazan başka konteynerle değiştirildiği tespit edildi. X-Ray taramasına sevk edilen ikiz konteynerde şüpheli yoğunluk saptanmasıyla, detaylı arama yapıldı. Yaklaşık 240 milyon lira değerinde ticari eşya ele geçirildi.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen risk analizi kapsamında da bir depoda ve depo önündeki şüpheli araç arandı. Yaklaşık 12 milyon lira değerinde, 2 milyon 532 bin 600 bandrolsüz doldurulmuş makaron ile bandrolü yıprandığı ve tam olarak yapıştırılmadığı tespit edilen 2 bin 664 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Mersin ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yaklaşık 252 milyon lira değerindeki gümrük kaçağı eşya ve tütüne el koyulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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