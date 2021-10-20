Video Haber Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüs testinde yeni yöntem!
Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüs testinde yeni yöntem!

Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüs testinde yeni yöntem!

20.10.2021 | 12:19

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Türk bilim insanları Covid-19’u saptamak için kullanılan PCR ve antijen testleri için burundan çubukla alınan örnek şeklini değiştiren ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlayan yeni yöntemi bilim dünyasına kazandırdı. Bu yöntemde sürüntü alınmıyor bunun yerine gargara ile sonuçlar tespit ediliyor. Dünyada ilk kez geliştirilen buluş ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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