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04:39
Türk edebiyatının usta kalemi Sezai Karakoç'un son görüntüleri | Video 16.11.2021 | 20:06
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Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’ şiirini okumuştu! | Video 16.11.2021 | 18:37
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Gazeteci Sadık Albayrak, Sezai Karakoç'u yad etti | Video 16.11.2021 | 18:19
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Yavuz Donat | Siyasetin sefaleti 16.11.2021 | 16:09
02:49
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu Amerika’ya FETÖ Türkiye’ye 16.11.2021 | 16:08
00:20
CHP'li Gökmen Öğüt'ten Ayşenur Arslan'ı şaşırtan NATO çıkışı | Video 16.11.2021 | 15:19
36:14
Başkan Erdoğan: 2023 seçimlerin kilidi gençlerimiz olacak 16.11.2021 | 15:15
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15 Temmuz firarisi hakim yakalandı | Video 16.11.2021 | 14:52
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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti 16.11.2021 | 13:32
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Son Dakika: PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu 16.11.2021 | 10:07
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Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti. Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, hayatını kaybetti. 88 yaşında aramızdan ayrılan Sezai Karakoç, Türk edebiyatının öncü yazarlarındandı. 88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı, yarın ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek. Usta kalemin hayata veda etmeden hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...