Türk edebiyatının usta kalemi Sezai Karakoç'un son görüntüleri | Video

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti. Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, hayatını kaybetti. 88 yaşında aramızdan ayrılan Sezai Karakoç, Türk edebiyatının öncü yazarlarındandı. 88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı, yarın ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek. Usta kalemin hayata veda etmeden hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...