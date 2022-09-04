Türk jetlerine 14 kez Yunan tacizi! Abdullah Ağar konuyu A Haber'de değerlendirdi | Video

Yunanistan'da Ege'de provokatif adımlar atmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları; Yunanistan'ın 15 Ağustos'tan bu yana Türk jetlerini 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz ettiğini bildirdi. Bakanlık kaynakları, Yunanistan'ın bu sene başından itibaren 1123 ihlal ve taciz gerçekleştirdiğini açıkladı.