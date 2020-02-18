Türkad Başkanı Mehmet Sarı Gezi davası kararını A Haber’de yorumladı | Video

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanıklı davada karar çıktı. Osman Kavala dahil 9 sanık beraat ederken, 7 sanığın ise dosyası ayrıldı. TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı mahkeme kararına ilişkin A Haber’e değerlendirmelerde bulundu. Sarı, Gezi kalkışmasının yalnızca Türkiye içerisinde tasarlanan bir olgu olmadığını uluslararası çevrelerinde dahil olduğu bir kalkışma olduğuna değindi.

"SÜRECİN NİHAYETE ERDİĞİNİ SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Mehmet Sarı, gezi parkı davasının Türk yargı tarihi açısından çok büyük önem arz ettiği vurgulayarak; "Sürecin nihayete erdiğini söylemek için erkendir. Çünkü yargısal süreç açısından istinaf incelemesi yapılacaktır. Gezi parkı davası ifade edildiği gibi birkaç ağaç mesele değildir. Doğrudan seçilmiş hükümete karşı girişilen bir kalkışmadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gezi kalkışması içerisindeki tüm paydaşlarla süreci ifade etmişti. Gezi parkına ilişkin olarak orada yaşananlar ve tahrik edenler bakımından baktığımızda gezinin sadece Türkiye içerisinde tasarlanan bir olgu olmadığını ve uluslararası çevrelerinde iş birliğiyle olaya dahil olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak Fetöcü polislerin bu kalkışmanın yayılmasında birincil unsur olduğu da açıkça görülmüştür. Mahkeme sanıklar hakkında beraat kararı verirken, hangi şartlar ve değerlendirmelerle sonuca ulaştığı hususunda gerekçeli kararını açıkça ortaya koyması gerekiyor." ifadelerinde bulundu.