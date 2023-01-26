Türkiye Yüzyılı'na çok yakışacak! Açılış için gün sayıyor: SABAH, İstanbul Finans Merkezi'ni havadan görüntüledi
Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'u Londra, New York, Singapur, Frankfurt, Dubai gibi dünyanın önemli finans merkezlerinden biri haline getirecek olan İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlayacak İFM'ye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Borsa İstanbul, BDDK ve SPK'nın yanı sıra Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın genel müdürlükleri, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri de taşınacak. Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir vizyonla akıllı şehir konseptiyle inşası süren projenin son halini SABAH havadan ve karadan görüntüledi.
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