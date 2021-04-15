Van'da evlat neöbetindeki annelere HDP'lilerden çirkin hareket!

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 8'inci haftada da sürdürdü. Eylem sırasında bir HDP'li cep telefonuyla ailelerin görüntülerini çekince, gerginlik yaşandı. Binaya girmeye çalışan kalabalığa polis engel olurken, eylemcilerden 9 yıl önce kızı kaçırılan Nazlı Sancar, baygınlık geçirdi.

Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 8'inci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Geçen hafta 26 ailenin katıldığı eyleme, bu hafta 2 aile daha katıldı. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP İl binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganı attı. HDP'liler ise kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı.



HDP BİNASINA ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFLARINI FIRLATTI

Binadaki bir HDP?li, cep telefonuyla aileleri çekmeye başlayınca gerginlik yaşandı. HDP il binasına girmek isteyen ailelere polis izin vermedi. Aileler, ellerindeki çerçeveli fotoğrafları görüntü çeken kişiye fırlattı. Bu kişiye terliğini atan Nazlı Sancar baygınlık geçirdi. Sancar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Gerginlik sırasında ensesinden hafif yaralanan polis memuruna ise arkadaşları müdahale etti.



"ARTIK DAYANAMIYORUM, EVLADIMI VERSİNLER"

9 yıldır kızı Şeyma'dan haber alamadığını ağlayarak anlatan Nazlı Sancar, "Canımız yanıyor. Evlatlarımızı getirin. HDP milletvekilleri bizi görmezlikten, duymazlıktan geliyor. 591 gündür bu mücadeleyi veriyorum. Ben hakkımı olan Şeymamı istiyorum. Allah sizi helak eder, Allah sizin belanızı versin. Çocuk katillerisiniz. Çocuk hırsızısınız. Ramazan ayında kızımı götürdüler. Ben dün akşam kızımın montuna sarılarak sabaha kadar uyumadım. Sabaha kadar monta sarılarak ağladım. Artık dayanamıyorum. Evladımı versinler" diye feryat etti.



Eyleme katılan Hüseyin Kıpçak da oğlunun henüz 15 yaşındayken kaçırıldığını belirterek, "2018'den bu yana çocuğum Recep kayıptır. Bugüne kadar hiçbir haber alamadım. Benim çocuğum nerdeyse bana bilgi vermesi lazımdı. Van'da kayboldu. Çocuğum lise 2'de okuyordu. Çok başarılıydı. Onun sesini duymak istiyorum. Götürüp o çocukları öldürüyorsunuz? dedi.



Bir süre HDP il binası önünde eylemini sürdüren aileler, daha sonra dağıldı.

