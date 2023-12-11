Video Haber Yandaş İsmail Küçükkaya'dan CHP’ye aday tepkisi! Canlı yayında böyle isyan etti
Yandaş İsmail Küçükkaya'dan CHP’ye aday tepkisi! Canlı yayında böyle isyan etti

Yandaş İsmail Küçükkaya'dan CHP’ye aday tepkisi! Canlı yayında böyle isyan etti

11.12.2023 | 12:58

Yerel seçimlere az bir zaman kala İmamoğlu’nun desteğiyle CHP koltuğuna oturan sözde değişim lideri Özgür Özel, demokrasiden uzak bir karar alarak oy potansiyelinin yüksek olduğu illerde ön seçim yapılmayacağını açıkladı. Bu karar partililer tarafından büyük tepki topladı. CHP fondaşı Fatih Portakal da sosyal medya hesabından partide dönen adaylık tezgahını ifşa etmiş, "Yeni gelenler yeni derebeyliklerini kurmaya çalışacaklar gibi duruyor… Milleti uyutuyorlarsa Cumhuriyet Hısım Partisi olmaya devam ederler." demişti. Benzer bir çıkış yine CHP fondaşı Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan geldi. Küçükkaya, “Kulağımıza geliyor” diyerek, “Adaylar onun sekreteri bunun sevgilisi olmasın. Kişisel veya grupsal hizipleri bırakınız” dedi.

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