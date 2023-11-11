Video Haber Yargıtay-AYM arasında yetki tartışması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama | Video
Yargıtay-AYM arasında yetki tartışması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama | Video

Yargıtay-AYM arasında yetki tartışması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama | Video

11.11.2023 | 11:53

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki Yargı Teşkilatı Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Yargıtay-AYM arasında yetki tartışmasıyla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Krizler yeni anayasayla çözülür" ifadelerini kullandı..

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Yargıtay-AYM arasında yetki tartışması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama | Video 09:24
Yargıtay-AYM arasında yetki tartışması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama | Video 11.11.2023 | 11:53
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