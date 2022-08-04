Video Haber Yediiklim Yayınevi'nin Ostim'deki adresine operasyon | Video
Yediiklim Yayınevi'nin Ostim'deki adresine operasyon | Video

Yediiklim Yayınevi'nin Ostim'deki adresine operasyon | Video

04.08.2022 | 09:08

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2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı soruları daha önceden deneme sınavlarında kullandığı belirlenen Yediiklim Yayınevi'nin Ankara Ostim'deki adresine operasyon düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı. 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti. Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine 'sahtecilik', 'kamu aleyhine dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma açtı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı. Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.

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