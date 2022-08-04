Yediiklim Yayınevi'nin Ostim'deki adresine operasyon | Video

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2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı soruları daha önceden deneme sınavlarında kullandığı belirlenen Yediiklim Yayınevi'nin Ankara Ostim'deki adresine operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı. Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.