Başkan Erdoğan ABD gündemine damgasını vurdu!
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Geçtiğimiz günlerde ABD’nin New York kentinde gerçekleşenBirleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu toplantılarına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada ülke medyasına özel açıklamalarda bulunmuştu. Amerikan CBS kanalına konuşan Başkan Erdoğan, burada yaptığı S-400 açıklamalarıyla gündeme oturdu.