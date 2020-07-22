Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklama "Bu rezilliğin..." | Video

Son Dakika Haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli, A Haber'e gündeme ilişkin özel açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli, HDP'lilerin kadın şiddet ve tecavüz vakaları ile ilgili olarak "Bu rezilliğin neresini değerlendireyim" dedi.