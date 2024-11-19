Video Yaşam 14 yaşındaki gencin 500 TL için öldürüldüğü oraya çıktı | Video
14 yaşındaki gencin 500 TL için öldürüldüğü oraya çıktı | Video

14 yaşındaki gencin 500 TL için öldürüldüğü oraya çıktı | Video

19.11.2024 | 14:38

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta dün yabancı uyruklu 14 yaşındaki Salim Attal (14) ve 17 yaşındaki Samet K. silahlı kavgada vurularak yaralanmış. Salim Attal olayda hayatını kaybetmiş, Samet K. ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 14 yaşındaki gencin cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Salim Attal'ın Ali isimli arkadaşının 500 TL alacağı için abisi Ahmet ve arkadaşı Samet K. beraber olayın yaşandığı yere gittiler. Ali Çolak alacağı olan 500 TL'sini saldırgandan istedi. Saldırgan para istenince kavga çıkartıp Ahmet Attal'a tokat attı. Daha sonra Salim Attal abimi nasıl vurursun diye saldırgana vurdu. Öfkelenen saldırgan silahını çekip Samet K. ve Salim'i vurup olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olay anını anlatan Hüseyin Gürbüz, "Alacak verecek meselesi yüzünden olduğunu söylüyorlar. Önceden para için kavga etmişler. Hala daha kanlar yerde duruyordu. Bizim çocuklar burada oynuyordu. Çocuklara da gelebilirdi" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video 06:21
Avcılar’da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video 19.11.2024 | 14:47
14 yaşındaki gencin 500 TL için öldürüldüğü oraya çıktı | Video 04:07
14 yaşındaki gencin 500 TL için öldürüldüğü oraya çıktı | Video 19.11.2024 | 14:38
Yangına ilk müdahaleyi, komşuların uzattığı hortum ile polis yaptı | Video 02:02
Yangına ilk müdahaleyi, komşuların uzattığı hortum ile polis yaptı | Video 19.11.2024 | 13:23
Gelin ve damat, çadır kurdukları salona motosikletleriyle girdiler | Video 03:00
Gelin ve damat, çadır kurdukları salona motosikletleriyle girdiler | Video 19.11.2024 | 13:11
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Koyunlarını sattı, borçlu duruma düştü | Video 03:49
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Koyunlarını sattı, borçlu duruma düştü | Video 19.11.2024 | 13:11
Freni boşalan kamyon kaldırıma girdi | Video 01:40
Freni boşalan kamyon kaldırıma girdi | Video 19.11.2024 | 13:10
Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video 01:33
Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video 19.11.2024 | 13:10
Paket paket satışa hazırlamış… Böyle yakaladılar 01:41
Paket paket satışa hazırlamış… Böyle yakaladılar 19.11.2024 | 11:59
Antalya’da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada! 01:48
Antalya'da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada! 19.11.2024 | 11:52
Sipariş teslim eden kurye, ayakkabıları böyle çaldı | Video 01:29
Sipariş teslim eden kurye, ayakkabıları böyle çaldı | Video 19.11.2024 | 11:27
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire, Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi | Video 11:26
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire, Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi | Video 19.11.2024 | 10:21
Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu | Video 04:49
Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu | Video 19.11.2024 | 10:20
ATM’den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 02:16
ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 19.11.2024 | 10:18
Haraç alamadıkları iş yerini kalaşnikofla taradılar | Video 00:50
Haraç alamadıkları iş yerini kalaşnikofla taradılar | Video 19.11.2024 | 10:18
Sultangazi’de 17 yaşındaki gencin kafasına yumruk atarak ölümüne neden olan kick boksçu hakim karşısında | Video 05:05
Sultangazi'de 17 yaşındaki gencin kafasına yumruk atarak ölümüne neden olan kick boksçu hakim karşısında | Video 19.11.2024 | 09:34
Manzarayı seyrederken tarihi surlardan düşen genç ağır yaralandı | Video 03:12
Manzarayı seyrederken tarihi surlardan düşen genç ağır yaralandı | Video 19.11.2024 | 09:34
Kaporta dükkanında çıkan yangın büyük hasara neden oldu | Video 02:45
Kaporta dükkanında çıkan yangın büyük hasara neden oldu | Video 19.11.2024 | 09:34
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu: Panik anları kamerada | Video 00:39
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu: Panik anları kamerada | Video 19.11.2024 | 09:21
Bursa’da iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 3 yaşındaki bebek yaralandı | Video 00:43
Bursa'da iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 3 yaşındaki bebek yaralandı | Video 19.11.2024 | 09:21
Rize’de heyelan! 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:26
Rize'de heyelan! 1 ölü, 3 yaralı | Video 19.11.2024 | 09:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA