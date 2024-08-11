2 yıldır ayrı oldukları katilini 1 gün önce affetmiş! Çocukları için bir araya gelmişti katilinden kaçamadı

İstanbul Arnavutköy’de 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Serpil Gül’ü sokak ortasında başından vurarak infaz eden cani kocası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken ve gündem olan olayda, genç kadının 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Gül’ü çocukları için olaydan 1 gün önce affettiği ve barıştıkları öğrenildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı cani adam için ömrünün sonuna kadar hapis yatsın paylaşımı yaptı, kimisi de idam edilsin dedi. Şüphelinin ilk ifadesinde; “Kıskançlık yüzünden aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. İki yıldır ayrı yaşıyoruz. 1 gün önce barıştık. Çocuklara bakma konusunda tartışma çıktı. Serpil evden çıktı bende peşinden gittim” dediği öne sürüldü.