Video Yaşam 2 yıldır ayrı oldukları katilini 1 gün önce affetmiş! Çocukları için bir araya gelmişti katilinden kaçamadı
2 yıldır ayrı oldukları katilini 1 gün önce affetmiş! Çocukları için bir araya gelmişti katilinden kaçamadı

2 yıldır ayrı oldukları katilini 1 gün önce affetmiş! Çocukları için bir araya gelmişti katilinden kaçamadı

11.08.2024 | 10:57

İstanbul Arnavutköy’de 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Serpil Gül’ü sokak ortasında başından vurarak infaz eden cani kocası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken ve gündem olan olayda, genç kadının 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Gül’ü çocukları için olaydan 1 gün önce affettiği ve barıştıkları öğrenildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı cani adam için ömrünün sonuna kadar hapis yatsın paylaşımı yaptı, kimisi de idam edilsin dedi. Şüphelinin ilk ifadesinde; “Kıskançlık yüzünden aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. İki yıldır ayrı yaşıyoruz. 1 gün önce barıştık. Çocuklara bakma konusunda tartışma çıktı. Serpil evden çıktı bende peşinden gittim” dediği öne sürüldü.

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