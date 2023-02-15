222. saatte kurtulan Melike’nin sağlık durumu iyi | Video

Kahramanmaraş’ta 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, depremin 222. saatinde enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Vücudunda herhangi bir omurga ya da kırık tespit edilemeyen İmamoğlu için doktorlar, ‘mucize’ yorumunu yaptı. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Melike İmamoğlu'nu ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.