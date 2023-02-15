Video Yaşam 222. saatte kurtulan Melike’nin sağlık durumu iyi | Video
222. saatte kurtulan Melike’nin sağlık durumu iyi | Video

222. saatte kurtulan Melike’nin sağlık durumu iyi | Video

15.02.2023 | 16:34

Kahramanmaraş’ta 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, depremin 222. saatinde enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Vücudunda herhangi bir omurga ya da kırık tespit edilemeyen İmamoğlu için doktorlar, ‘mucize’ yorumunu yaptı. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Melike İmamoğlu'nu ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

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