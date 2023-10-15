Video Yaşam 4 element üzerinden Afyonkarahisar’ın 4 mevsimi anlatıldı | Video
4 element üzerinden Afyonkarahisar’ın 4 mevsimi anlatıldı | Video

4 element üzerinden Afyonkarahisar’ın 4 mevsimi anlatıldı | Video

15.10.2023 | 12:55

Afyonkarahisar’da 2 yıl boyunca yapılan profesyonel çekimler sonucu ortaya çıkan belgesel ile 4 element (hava, toprak, ateş ve su) üzerinden Afyonkarahisar’ın 4 mevsimi anlatıldı. Belgeselde ortaya çıkan muhteşem görüntüler görenleri hayran bıraktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Hakan Yılmaz öncülüğündeki ekip tarafından yapılan belgeselin çekimleri yaklaşık 2 yıl sürdü. Belgesel ile kentin 4 mevsimdeki doğası 4 element yani hava, su, ateş ve toprak üzerinden anlatıldı. Çekimler kent merkezi ile birlikte Sandıklı ve Sultandağı olmak üzere bir çok ilçede gerçekleştirildi.
Belgesel ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Yılmaz, belgesel ile kentin 4 mevsimini anlatmak istediklerini ifade etti. Yılmaz, "Biz 2 yıl önce bir yola çıktık ve bu yolda 4 mevsim Afyon'un doğasını görüntüledik. İsmini daha sonra biraz daha farklılaştırıp 'Gel, Kal, Dön ve Ol' şeklinde ifade ettik. 4 element üzerinden Afyon'un 4 mevsimini anlatmaya çalıştık" dedi.

"İNSANIN DOĞAYA DUYDUĞU AŞKI ANLATMAYA ÇALIŞTIK"
4 elementin belgeselde nasıl kullandıklarını da anlatan Yılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Gel bir nefes ol dedik havanın 4 mevsimini, kal bir damla ol dedik suyun 4 mevsimini, dön bir tohum ol dedik toprağın 4 mevsimini ve ol bir insan ol diyerek ateşin 4 mevsimini görüntüledik. Aslında belgeselimiz ile insanın doğa sevdasını, doğa sevgisini, doğaya duyduğu aşkı anlatmaya çalıştığımız bil belgesel oldu. Belgeselimiz 30 dakikalık söz ve anlatıcı yok sadece görüntü ve müziklerden oluşuyor."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

4 element üzerinden Afyonkarahisar’ın 4 mevsimi anlatıldı | Video 03:10
4 element üzerinden Afyonkarahisar’ın 4 mevsimi anlatıldı | Video 15.10.2023 | 12:55
Gaziantep’te 2 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:44
Gaziantep’te 2 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.10.2023 | 12:55
Taksim’de gece kulüplerine sahte içki baskını | Video 02:40
Taksim’de gece kulüplerine sahte içki baskını | Video 15.10.2023 | 12:55
Bayrampaşa’da sürücülerin kasklı kavgası kamerada | Video 00:35
Bayrampaşa'da sürücülerin kasklı kavgası kamerada | Video 15.10.2023 | 12:55
Hayatını kaybeden gençlerden geriye doğum günü videosu kaldı | Video 01:28
Hayatını kaybeden gençlerden geriye doğum günü videosu kaldı | Video 15.10.2023 | 10:38
İstanbul’da bir garip kavga: Birbirlerini bıçaklayıp alışverişe gittiler | Video 04:02
İstanbul’da bir garip kavga: Birbirlerini bıçaklayıp alışverişe gittiler | Video 15.10.2023 | 10:38
Trafik jandarmasından şoföre ’Tik Tok’ cezası | Video 02:09
Trafik jandarmasından şoföre 'Tik Tok' cezası | Video 15.10.2023 | 10:38
Bakan Yerlikaya: 34 ilde düzenlenen ‘NARKOGÜÇ’ Operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı | Video 02:34
Bakan Yerlikaya: "34 ilde düzenlenen ‘NARKOGÜÇ’ Operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı" | Video 15.10.2023 | 09:04
Ankara’da sokak ortasında satırlı sopalı kavga | Video 01:22
Ankara’da sokak ortasında satırlı sopalı kavga | Video 15.10.2023 | 08:32
Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video 01:20
Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video 15.10.2023 | 08:32
Zincirleme kazada araca sıkışan yolcu, ağlayarak kurtarılmayı bekledi | Video 04:29
Zincirleme kazada araca sıkışan yolcu, ağlayarak kurtarılmayı bekledi | Video 15.10.2023 | 08:32
Düğünde maganda dehşeti! Oynarken kalbinden vuruldu | Video 01:12
Düğünde maganda dehşeti! Oynarken kalbinden vuruldu | Video 15.10.2023 | 08:32
Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video 01:07
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video 15.10.2023 | 08:32
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı | Video 10:00
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı | Video 14.10.2023 | 18:14
Batman’da kayınbirader dehşeti! Eniştesini sokak ortasında öldürdü | Video 02:08
Batman'da kayınbirader dehşeti! Eniştesini sokak ortasında öldürdü | Video 14.10.2023 | 16:35
Son Dakika: Silivri’de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video 01:58
Son Dakika: Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video 14.10.2023 | 15:11
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video 03:44
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video 14.10.2023 | 14:50
Sultangazi’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1’i ağır 6 yaralı | Video 02:44
Sultangazi’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1’i ağır 6 yaralı | Video 14.10.2023 | 14:17
İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar | Video 01:14
İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar | Video 14.10.2023 | 14:19
Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:51
Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 14.10.2023 | 13:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA