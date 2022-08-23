Video Yaşam 4 yaşındaki Rumeysa Sancar’ın feci sonu: Müjdeli haberi vermeye gidiyordu | Video
4 yaşındaki Rumeysa Sancar’ın feci sonu: Müjdeli haberi vermeye gidiyordu | Video

4 yaşındaki Rumeysa Sancar’ın feci sonu: Müjdeli haberi vermeye gidiyordu | Video

23.08.2022 | 16:20

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Antalya'da yaptırdığı test sonucu eşinin hamile olduğu müjdesini yakınlarına vermeye giden sürücü R.K.A. yolda 4 yaşındaki Rumeysa Sancar'a çarptı. Minik Rumeysa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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