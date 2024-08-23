5 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu 23.08.2024 | 09:22 Hatay’ın Arsuz ilçesinde iş makinasıyla yıkılan 5 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar oluşturduğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Mahkeme süreci tamamlanan binalar ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla sürüyor. Arsuz ilçesinde 5 katlı binaya iş makinası kontrollü olarak yıkıldı. Yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.