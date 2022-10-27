50 milyon lirayı aşan vurgun! İddiaların odağındaki isim Müge Anlı stüdyosunda | Video

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen 'yağ dolandırıcılığı' zinciri büyüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; dolandırılan kadınlar ellerinde pankartlarla yayına çıkmış, iddiaların odağındaki ismi tanıyanlar tek tek canlı yayına bağlanıp konuşmuştu. Müge Anlı ve ekibi yeni bölümde ise dolandırıcılık zincirinin bir şehre daha sıçradığını tespit etti. Saadet zincirini aşan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, "Akın akın geliyorlar, stüdyoda yer kalmadı" dedi.