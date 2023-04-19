7 ilçede YTS baskını… 6 gözaltı var… | Video
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye düzenlenen operasyonda altı Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul'da dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon düzenlendi. Yedi farklı ilçede 10 ayrı adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı.
Söz konusu terör örgütleri adına faaliyetler yürüttükleri saptanan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
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