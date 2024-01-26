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9 ilde Sibergöz-18 operasyonu: 28 şüpheli yakalandı | Video

9 ilde Sibergöz-18 operasyonu: 28 şüpheli yakalandı | Video

26.01.2024 | 08:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen “Sibergöz-18” operasyonunda 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 9 ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-18" operasyonunda 28 şüpheli yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Sanal devriyelerimiz nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde. Onlara göz açtırmayacaklar.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon'da eş zamanlı olarak "Sibergöz-18" operasyonları düzenlendi.

28 Şüphelinin; Türkiye'nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin Oltalama yöntemi ile sahte sitelerini kurarak, "Araç Kiralama Bedeli" adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra Kapora Bedeli, Sigorta Bedeli, Kasko Poliçesi, Kasko Teminatı, Kaza Bedeli, Cayma Bedeli, Provizton Ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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