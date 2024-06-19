Video Yaşam Adalar İskelesi'nde Bayram yoğunluğu; metrelerce kuyruk oluştu | Video
Adalar İskelesi'nde Bayram yoğunluğu; metrelerce kuyruk oluştu | Video

Adalar İskelesi'nde Bayram yoğunluğu; metrelerce kuyruk oluştu | Video

19.06.2024 | 13:18

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde güzel havayı fırsat bilenler, erken saatlerde Adalar'a gitmek için Kadıköy İskelesi'ne geldi. Vapurlara binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

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9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanın da güzel olmasını fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki Vapur İskelesi'ne geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.

"TATİLE GİDEMEYENLERİN EN GÜZEL DEĞERLENDİRME ŞEKLİ ADALAR'A GİTMEK"

Adalar' a gitmek için kuyrukta bekleyen Uğur Batmaz, "Hava sıcak tabii. İstanbul'da kalan ve tatile gidemeyenler için en güzel değerlendirme şekli Adalar'a gitmek. Bakalım bu sırayı bekliyoruz. Bir şekilde ulaşacağız" dedi.

"BÜYÜK BİR YOĞUNLUK VAR ŞU ANDA"

Arkadaşlarıyla birlikte Adalar'a gideceğini söyleyen Berra Koçan, "Bayramın son gününü Adalar'da geçirmek istedik. Ama büyük bir yoğunluk var şu anda. Bekliyoruz bakalım umarım güzel geçer. Uzun bir kuyruk var, bayağıdır da bekliyoruz. Bakalım ne zaman son bulacak. Arkadaşlarımla birlikte denize gireceğiz, Daha sonra Adalar'ı gezmeyi düşünüyoruz. Güzel bir gün geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kuyrukta arkadaşını beklediğini söyleyen Barış Yıldız ise, "Yoğunluk var bekleyeceğiz artık. Ada'ya gideceğim, kafaya koydum gitmeyi. Hastaydım daha yeni iyileştim. Gidip biraz gezelim dedik" şeklinde konuştu.

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