Adana'da eski damadın dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı
Adana'da eski kayınpederini silahla öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan şüpheli, Seyhan Polisi tarafından yakalanırken eski damadın kayınbabasını öldürdükten sonra başında bekleyip onu tekmelediği ortaya çıktı.
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