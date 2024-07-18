Video Yaşam Adana'da eski damadın dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı
Adana'da eski damadın dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı

Adana'da eski damadın dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı

18.07.2024 | 13:21

Adana'da eski kayınpederini silahla öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan şüpheli, Seyhan Polisi tarafından yakalanırken eski damadın kayınbabasını öldürdükten sonra başında bekleyip onu tekmelediği ortaya çıktı.

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