Video Yaşam Adana'da fetö operasyonu 8 gözaltı | Video
Adana'da fetö operasyonu 8 gözaltı | Video

Adana'da fetö operasyonu 8 gözaltı | Video

24.11.2021 | 08:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da fetö operasyonu 8 gözaltı | Video 01:02
Adana'da fetö operasyonu 8 gözaltı | Video 24.11.2021 | 08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz Künefeye benziyor Mete Gazoz yeni hedeflerini SABAH TV’ye açıkladı... 09:01
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz "Künefeye benziyor" Mete Gazoz yeni hedeflerini SABAH TV'ye açıkladı... 23.11.2021 | 09:24
Yörük kızı Müslüme Yağal’ın ölümünde son dakika gelişmesi! Müslüme’nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:14
Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Müslüme'nin 14 saniyelik görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.11.2021 | 18:23
İstanbul’da sağanak yağış nedeniyle iş çıkışı trafik kilitlendi | Video 03:25
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle iş çıkışı trafik kilitlendi | Video 23.11.2021 | 18:18
Denizden 250 kilogram ağırlığında hayalet ağ çıkarıldı | Video 00:48
Denizden 250 kilogram ağırlığında hayalet ağ çıkarıldı | Video 23.11.2021 | 17:10
Batman’da trafik polisi bu kez halaya yön verdi | Video 00:35
Batman’da trafik polisi bu kez halaya yön verdi | Video 23.11.2021 | 16:01
Fabrikaların zam oyunu! Stokçular yine sahnede | Video 01:43
Fabrikaların zam oyunu! Stokçular yine sahnede | Video 23.11.2021 | 16:19
Psikolojik tedavi gören genç dehşet saçtı! Annesini öldürdü babasını yaraladı | Video 01:00
Psikolojik tedavi gören genç dehşet saçtı! Annesini öldürdü babasını yaraladı | Video 23.11.2021 | 16:13
Mersin Limanı’nda 6 kilo 750 gram kokain yakalandı | Video 01:51
Mersin Limanı’nda 6 kilo 750 gram kokain yakalandı | Video 23.11.2021 | 16:07
Şarkıcı Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı’nın davasında tanık oldu | Video 00:08
Şarkıcı Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı’nın davasında tanık oldu | Video 23.11.2021 | 16:07
Elektrik panosu bomba gibi patladı! Ölümden dönüş anı kamerada | Video 02:14
Elektrik panosu bomba gibi patladı! Ölümden dönüş anı kamerada | Video 23.11.2021 | 15:39
Pendik’te doktoru darp eden hasta tutuklandı | Video 01:52
Pendik'te doktoru darp eden hasta tutuklandı | Video 23.11.2021 | 15:26
Tekirdağ’da servis midibüsü otomobille çarpıştı 2 ölü, 15 yaralı | Video 04:37
Tekirdağ'da servis midibüsü otomobille çarpıştı 2 ölü, 15 yaralı | Video 23.11.2021 | 12:28
Konya’da aynı mahallede 3 araç kundaklandı | Video 00:26
Konya'da aynı mahallede 3 araç kundaklandı | Video 23.11.2021 | 12:20
Son Dakika: Vedat Bilgin’den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak? 01:48
Son Dakika: Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak? 23.11.2021 | 11:39
HDP’li Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te 01:50
HDP'li Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te 23.11.2021 | 11:40
Sultangazi’de tavukları çuvala doldurup çaldılar | Video 06:04
Sultangazi'de tavukları çuvala doldurup çaldılar | Video 23.11.2021 | 11:07
Afrika ülkeleri takımları Türk formaları giyecek 06:00
Afrika ülkeleri takımları Türk formaları giyecek 23.11.2021 | 11:09
Sırt ağrısıyla gitti, kalp ameliyatı oldu | Video 04:10
Sırt ağrısıyla gitti, kalp ameliyatı oldu | Video 23.11.2021 | 10:46
Güz güzeli Kapadokya...Çiftler fotoğraf çektirmek için Kapadokya’ya akın etti | Video 07:44
Güz güzeli Kapadokya...Çiftler fotoğraf çektirmek için Kapadokya'ya akın etti | Video 23.11.2021 | 10:28

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün sohbetlerine katıldığı, sohbetlerde sözde ağabeylik yaptığı, ByLock kullandığı ve daha önceki örgüt şüphelilerin verdikleri ifadelerde isimlerinin geçtiği öne sürülen 8 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. Sabah erken saatlerde TEM ekiplerince, 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA