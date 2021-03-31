Adana'da korku dolu anlar! Alev alev yandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Olay akşam saatlerinde Kozan ilçesi Gaziköy Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Çağlar yönetimindeki 27 ADS 752 plakalı otomobil, Gaziköy Mahallesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Yanan otomobili terk eden Çağlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, alev topuna dönen otomobildeki yangına tazyikli su ile müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.